В Казани до конца 2023 года поменяется маршрутная сеть общественного транспорта

До конца 2023 года в Казани поменяется маршрутная сеть общественного транспорта, проинформировала пресс-служба мэрии столица Татарстана.

Делается это для удобства пассажиров, и сейчас проект улучшения сети уже разработан. Над ним трудились сотрудники НИИ автотранспорта Москвы.

В основу проекта легли пожелания жителей и особенности городских территорий. Какие именно маршруты будут изменения, пока не сообщается, это станет известно позднее, до конца года выберут и озвучат конкретный проект.