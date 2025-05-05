В Казани до 11 мая проходит бесплатная выездная диспансеризация

С 1 по 11 мая в Казани организована бесплатная выездная диспансеризация. Жители города могут пройти профилактические обследования прямо в своём районе — без записи и очередей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Татарстан.

До 6 мая мобильный пункт работает у ДК «Северный» (ул. Кутузова, 15), с 8 по 11 мая — на ул. Кул Гали, 16. Также осмотры проводят у больницы №7 (ул. Адоратского, 36а), Центра бокса (ул. Джаудата Файзи, 2а), ТЦ на пр. Победы, 91 и по адресу ул. Ю. Фучика, 90.

Казанцы могут сдать кровь, сделать ЭКГ, флюорографию, маммографию, пройти осмотр у терапевта, гинеколога и маммолога. Обследования включают также анализы на онкоцитологию и скрытую кровь. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Диспансеризация проходит в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».