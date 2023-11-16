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В Казани для строительства второй линии метро власти изымут два земельных участка

В Казани для строительства второй линии метро власти изымут два земельных участка

Фото: КП

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В Казани принято решение о выкупе двух земельных участков для строительства первого участка второй линии метро. Документ появился в сборнике правовых актов исполкома.

Речь в постановлении об отрезке от станции "Улица Юлиуса Фучика" до "Улица акалемика Сахарова". Собственники земли будут оповещены в установленно законом порядке, оповещения придут в течение 10 суток. Землю оценят по-рыночному, как и недвижимость, которая на ней расположена. Только после этого стартует выкуп.

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