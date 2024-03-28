В Казани для «Новой Портовой» создадут берегоукрепительную стену

На проведение инженерных изысканий, разработку проектной документации и другие работы по строительству берегоукрепительной стены в Казани выделено суммарно 104,3 миллиона рублей. Работы по обустройству участка вдоль бывшей промышленной зоны речного порта будут осуществляться в два этапа. Информация об этом опубликована на портале государственных закупок.



Согласно проектной документации, общая протяженность объекта для "Новой Портовой" превысит 6,4 километра. На первом этапе планируется построить участок стены протяженностью 2,6 километра в близкой к берегу зоне, а на втором этапе - еще 3,8 километра.



Финансирование проекта реализуют из регионального бюджета. Заказчиком выступает Государственное казенное учреждение "Главинвестстрой РТ".



Следует отметить, что проекты благоустройства территорий, где будет развернута укрепительная стена, уже готовы и представлены исполнительным комитетом Казани. Строительство опорных структур будет выполнено из двух рядов, размещенных на расстоянии 20 метров друг от друга, с высотой до девяти метров.Для предотвращения размыва участок стены будет окружен слоями щебня и песка, сами же ряды будут покрыты "шапками" из монолитного бетона. Для защиты от эрозии использоваться горные породы.Береговая зона Казани в районе речного порта впоследствии будет занята жилыми комплексами, социальными объектами и набережными. Проект "Новая Портовая" включает в себя строительство 1,5 миллиона квадратных метров жилья и 12-километровую набережную. Предполагается завершить реализацию проекта за 10 лет.