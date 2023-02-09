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В Казани девушка-подросток скончалась от отравления угарным газом, еще четверо детей пострадали: возбуждено дело

В Казани девушка-подросток скончалась от отравления угарным газом, еще четверо детей пострадали: возбуждено дело

Фото: открытые источники

В одном из частных домов на улице Зелинского в Авиастроительном районе столицы Татарстана найдено тело 17-летней девушки, также в больницу доставили четверых детей из того же дома с признаками отравления угарным газом, проинформировал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Все дети возрасте от 8 до 15 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, причиной отравления могло стать отсутствие тяги в ванной, где установлены газовые колонка и котел. Погибшая в момент обнаружения была именно в ванной. Сейчас прокуратура и следователи изучают все обстоятельства трагедии. Назначены необходимые экспертизы.

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