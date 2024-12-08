В Казани девятилетний ребенок пострадал в ДТП на улице Ямашева

В Казани на улице Ямашева произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Вечером 7 декабря водитель ВАЗ 2114 совершал поворот налево с улицы Мусина, выезжая из зоны ТЦ «Парк Хаус». При этом он нарушил ПДД и создал опасную ситуацию, а также помешал движению Citroen, который двигался прямо по улице Мусина от улицы Чуйкова в сторону улицы Ямашева.

В салоне Citroen находился 9-летний мальчик, который не был пристёгнут в специальном детском кресле. В результате столкновения он получил травмы. Ребенка увезли в больницу.

У водителя автомобиля Citroen водительский стаж составлял более 32 лет.