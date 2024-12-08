Новости Казани
· 16+ · Анастасия Шарова

В Казани девятилетний ребенок пострадал в ДТП на улице Ямашева

В Казани на улице Ямашева произошло ДТП, в кото...

pro город

Подписаться в Telegram

В Казани на улице Ямашева произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Вечером 7 декабря водитель ВАЗ 2114 совершал поворот налево с улицы Мусина, выезжая из зоны ТЦ «Парк Хаус». При этом он нарушил ПДД и создал опасную ситуацию, а также помешал движению Citroen, который двигался прямо по улице Мусина от улицы Чуйкова в сторону улицы Ямашева.

В салоне Citroen находился 9-летний мальчик, который не был пристёгнут в специальном детском кресле. В результате столкновения он получил травмы. Ребенка увезли в больницу.

У водителя автомобиля Citroen водительский стаж составлял более 32 лет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани будут бороться с излишествами в благоустройстве парков

Гид по скидкам Казани

день назад

Ремонт без переплат в Казани: показываем большую подборку скидок до 50% на мебель и отделочные работы

чем мыть шкафы после травли тараканов рейдом

Лонгриды

14 часов назад

«Люди будут жить хуже»: что произойдёт с ценами в РТ

Новости России

3 дня назад

Число активных клиентов отделения «Банк Татарстан» Сбербанка выросло до 2,8 млн человек

ремонт квартир под ключ цена екатеринбург в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

Суд приостановил дело о взыскании с экс-главы 2 районов Казани 308 млн рублей

Новости Казани

19 часов назад

8 декабря в Казани можно будет наблюдать соединение Луны и Сатурна

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане приостановлена работа молочного цеха из-за болеющих коров

Новости Татарстана

17 часов назад

Профессор КФУ сообщил, что снег ляжет в Татарстане к середине декабря

Новости Татарстана

день назад

В Казани снова не будут запускать салют в новогоднюю ночь
Новости Татарстана
18 часов назад

Татарстан в тройке регионов, где накрыть новогодний стол дешевле всего

Самый дорогой стол будет в Чукотском автономном...

Новости Казани

7 минут назад

Раис Татарстана посетил и оценил ассортимент товаров на сельхозвыставке в агропромпарке «Казань»

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

Болезни офисных сотрудников: эксперты отвечают на вопросы, как предотвратить распространённые офисные болезни

Новости Татарстана

22 минуты назад

В Татарстане скоратилось поголовье КРС и увеличилось поголовье птицы

Новости Казани

52 минуты назад

В Казани девятилетний ребенок пострадал в ДТП на улице Ямашева
Командиру танкового батальона «Казань» досрочно...
Новости Татарстана
17 минут назад

Командиру танкового батальона «Казань» досрочно присвоено звание майора

Новости Татарстана

час назад

Жителям Татарстана рассказали о последствиях не уплаты налогов

Новости Татарстана

2 часа назад

В Набережных Челнах 44 новых больших автобуса вышли на маршруты

Новости Татарстана

17 часов назад

В Челнах мэрию района заподозрили в подделке фотографии
Зачем лечить, если все равно выпадут? Стоматоло...
Интересное в Казани
6 дней назад

Зачем лечить, если все равно выпадут? Стоматолог из Казани объяснила, зачем детям устанавливают коронки на молочные зубы