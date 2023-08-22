В Казани детскую горбольницу на Кварталах начнут строить в 2024 году

В Казани сдвинули сроки строительства детской горбольницы на улице Гаврилова, сообщил министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин. Первоначально работы хотели начать в 2023 году.

По словам министра, речи о заморозке проекта нет. Миннуллин уверен, что строительство начнется в следующем году.

Больница появится около берега Казанки. Первоначально планировалось застроить эту территорию жилыми домами, но от этой идеи было решено отказаться. Также у больницы появится парк на 74 га.

Владельцы земельных участков получили взамен территории у речпорта.