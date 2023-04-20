В Казани будут снесены самовольно установленные бани и шиномонтаж

Власти Казани приняли решение снести самовольной установленные на Мамадышском тракте бани, а также шиномонтаж на улице Дорожной.

Эти объекты включены в перечень самовольной застройки и подлежат сносу.

Помимо них, принято решение снести торговый объект на Университетской у дома № 9, два павильона на Дорожной, автофургон на Павлюхина у дома № 100 и торговый павильон на Карбышева у дома № 13.

Требования владельцам объектов направили. На добровольный демонтаж дали немного времени - до 24 апреля. Если после этой даты самовольные объекты будут продолжать оставаться на своих местах, снесут их принудительно, а расходы на этот процесс отнесут на собственников.