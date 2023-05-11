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В Казани демонтируют киоски с водой и будки охранников

В Казани снесут киоски с водой и будки охранников
В Казани демонтируют киоски с водой и будки охранников

Фото: открытые источники

В Казани будут сносить новые объекты, информация об этом появилась в сборнике документов и правовых актов. На этот раз сносу подлежат киоски, торгующие водой на улице Мусина. А также будут снесена охранная будка на той же улице.

Также демонтировать незаконные объекты планируется на улицах Чуйкова, Яхина, Вишневского, на проспекте Победы, Зорге, Белинского и других улицах столицы Татарстана.

Собственникам направлены уведомления, они могут самостоятельно решить вопрос с демонтажом до 15 мая. Если это не будет сделано, потом за дело возьмется муниципалитет, а расходы будут отнесены на собственников.

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