В Казани снесут киоски с водой и будки охранников

В Казани будут сносить новые объекты, информация об этом появилась в сборнике документов и правовых актов. На этот раз сносу подлежат киоски, торгующие водой на улице Мусина. А также будут снесена охранная будка на той же улице.

Также демонтировать незаконные объекты планируется на улицах Чуйкова, Яхина, Вишневского, на проспекте Победы, Зорге, Белинского и других улицах столицы Татарстана.

Собственникам направлены уведомления, они могут самостоятельно решить вопрос с демонтажом до 15 мая. Если это не будет сделано, потом за дело возьмется муниципалитет, а расходы будут отнесены на собственников.