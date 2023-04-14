В Казани дефицит бюджета на 2023 год вырос до 4,1 миллиарда рублей

Депутаты Казанской городской думы впервые пошли на увеличение расходной части казанского бюджета на 2023 год. Сейчас он составляет 42,1 миллиарда рублей, при этом дефицит городского бюджета вырос до 4,1 миллиарда.

Планируется покрыть нехватку 3,8 миллиарда рублей за счет того, что осталось с прошлого года по состоянию на начало 2023-го. Остальное планируют погасить за счет помощи республиканского бюджета, которая выделялась, но использована не была.

Отмечается, что основные статьи расходов - благоустройство и дорожное хозяйство, капремонт, строительство муниципальных учреждений, исполнение судебных решений, расходы на цифровизацию и другое.

Первоначально думой был принят бюджет без дефицита. И расходная его часть, и доходная составляли 37,8 миллиарда рублей.

