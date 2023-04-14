Новости Казани
· Служба новостей

В Казани дефицит городского бюджета на 2023 года увеличился до 4,1 миллиарда рублей

В Казани дефицит бюджета на 2023 год вырос до 4,1 миллиарда рублей
В Казани дефицит городского бюджета на 2023 года увеличился до 4,1 миллиарда рублей

Фото: социальные сети

Депутаты Казанской городской думы впервые пошли на увеличение расходной части казанского бюджета на 2023 год. Сейчас он составляет 42,1 миллиарда рублей, при этом дефицит городского бюджета вырос до 4,1 миллиарда.

Планируется покрыть нехватку 3,8 миллиарда рублей за счет того, что осталось с прошлого года по состоянию на начало 2023-го. Остальное планируют погасить за счет помощи республиканского бюджета, которая выделялась, но использована не была.

Отмечается, что основные статьи расходов - благоустройство и дорожное хозяйство, капремонт, строительство муниципальных учреждений, исполнение судебных решений, расходы на цифровизацию и другое.

Первоначально думой был принят бюджет без дефицита. И расходная его часть, и доходная составляли 37,8 миллиарда рублей.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Женщина написала 764 доноса за год СВО и сейчас объяснила, зачем это сделала

Интересное

4 часа назад

Это нужно попробовать хотя бы раз в жизни: казанский ресторан представил новое меню с любопытными сочетаниями

обработка от тараканов цена в квартире

Новости России

11 часов назад

"Плохо, когда людям отрезают головы": глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин высказался о казни украинских военных

Интересное

3 дня назад

7 миллионов и квартира ваша: специалист по зарубежной недвижимости поделился, как выгодно купить жилье в Дубае

ремонт цепочек в Нижнем Новгороде

Новости России

день назад

Обнародовано последнее пророчество погибшего военкора Владлена Татарского: "И тогда русские погибнут морально и физически"

Новости Казани

день назад

"Улетные цены": что и почем на самом деле предлагает казанцам жесткий дискаунтер "Чижик"

Новости Казани

день назад

В Татарстане Минтруд задумал ввести ограничения для членов семей военных, которые самовольно оставили зону СВО на Украине

Новости мира

день назад

Слитые в Сеть секретные документы Пентагона содержали план действий США на случай смерти Путина: что они придумали?

Новости России

15 часов назад

"Если бы просто из котят, это было бы полбеды": врач раскрыл настоящую опасность магазинных пельменей
Новости Казани
3 часа назад

По 730 тысяч рублей: в Татарстане молодые семьи могут безвозмездно получить деньги на покупку жилья уже до 30 апреля 2023

По 730 тысяч рублей: в Татарстане молодые семьи могут безвозмездно получить деньги на покупку жилья уже до 30 апреля 2023

Новости Казани

8 минут назад

Стало известно, о чем татары в Белоруссии попросили Раиса Татарстана Рустама Минниханова

Интересное

4 часа назад

“Цены ниже привычных на 20-30%”: в Казань зашла новая сеть продуктовых магазинов

Новости Казани

23 минуты назад

В Казани мужчина выпал с 14 этажа жилого дома

Новости Казани

38 минут назад

Российский президент Путин присвоил казанскому врачу-онкологу звание Заслуженного врача РФ
«Нас закрыли и не выпускают»: в студенческой поликлинике Казани обнаружили корь
Новости Казани
28 минут назад

«Нас закрыли и не выпускают»: в студенческой поликлинике Казани обнаружили корь

Новости России

час назад

Реновация территории в Мурманском порту: в поисках баланса интересов

Новости Казани

2 часа назад

"Осиротели двое детей": в Татарстане простились с 36-летним мобилизованным Данисом Волковым, погибшим в зоне СВО

Новости Казани

2 часа назад

"Мороз до минус 10": синоптики дали неутешительный прогноз на погоду в Татарстане в предстоящие выходные
Топ необходимых советов для казанских мам: как вырастить счастливого ребенка и не сойти с ума
Редакция помогает
4 дня назад

Топ необходимых советов для казанских мам: как вырастить счастливого ребенка и не сойти с ума