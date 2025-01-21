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В Казани число укрытий за месяц увеличилось больше чем на 40%

В ведомстве пояснили, что в некоторых районах г...

Екатерина Елисеева

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В Казани за последний месяц количество подвальных укрытий в многоквартирных домах увеличилось с 1,2 до почти 1,7 тысячи, что обеспечивает возможность укрытия для более чем 1,7 миллиона человек. Об этом сообщили в управлении гражданской защиты исполкома города, передаёт «БИЗНЕС Online».

В ведомстве пояснили, что в некоторых районах города отсутствуют заглублённые укрытия, так как при строительстве такие помещения не были предусмотрены. Сейчас ведётся работа по устранению этого недостатка.

В качестве решений рассматривается возведение быстровозводимых укрытий (БВУ), а также использование коммерческих подвалов, которые ранее не учитывались при инвентаризации. В управлении подчеркнули, что укрытия должны находиться в радиусе не более 500 метров от мест проживания, чтобы жители могли оперативно укрыться при возникновении угрозы.

Кроме того, в комитете жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что управляющие компании регулярно проводят проверки временных укрытий, контролируя их состояние. Особое внимание уделяется устранению затоплений и своевременной очистке от снега и наледи.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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