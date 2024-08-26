В Казани число штрафов за парковку стало больше в два раза

В 2024 году казанцы пополнили городской бюджет на 295 миллионов рублей за счет штрафов за нарушение правил благоустройства. Об этом на деловом понедельнике сообщил Ильдар Шакиров, заместитель руководителя исполкома.

Лидером по количеству штрафов в 2024 году стала неправильная парковка - 123 377 постановлений. По сравнению с прошлым годом, этот показатель вырос практически вдвое: с 65 420 в 2023 году.

На втором месте по количеству нарушений - парковка на зелёных зонах. Здесь наблюдается положительная динамика: число штрафов снизилось с 10 458 до 7 452.

Несанкционированная торговля также не осталась без внимания проверяющих органов. В 2024 году за неё оштрафовали 1 301 человека. Для сравнения, в 2023 году количество оштрафованных составило 2 992 человека.

Ильдар Шакиров отметил, что работа с должниками ведётся активно. В 2024 году было подано 10 исков о запрете выезда за границу, в 5 случаях нарушителям грозит приостановка действия водительских прав. В одном случае пришлось прибегнуть к крайней мере - аресту на 3 суток.