В Казани чиновников пересадили на такси и сократили управленческие расходы на целых 40%: любопытный эксперимент
Фото: dzen.ru
В Казани в минувшем 2022 году был проведен любопытный эксперимент, в рамках которого чиновников департамента учреждений соцсферы города решили пересадить на такси. Это привело к тому, что управленческие траты уменьшились на 40%, а мобильность работников выросла в разы.
Такой информацией поделился руководитель департамента Петр Королев на совещании в мэрии столицы Татарстана.