В Казани четырехлетний мальчик все просчитал и совершил дерзкий побег из детского сада

В Казани 4-летний мальчик все просчитал и совершил дерзкий побег из садика № 85 "Золотой колосок" в микрорайоне Азино. Как пишет Mash Iptash, все случилось 9 декабря, в эту пятницу. Мальчик на прогулке не зашел в здание вместе с группой, а пошел гулять дальше.

Нашли его на остановке "улица Бигичева", пока он ждал автобус. Одинокого малолетнего ребенка заметила жительница Казани, которая узнала от него, что он сбежал из детского сада.

Женщина отвела воспитанника в один из ближайших офисных зданий и вызвала сотрудников полиции. В настоящее время с произошедшим разбираются полиция и прокуратура.