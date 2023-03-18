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В Казани четвертые сутки идут поиски 19-летней девушки

В Казани четвертый день разыскивают 19-летнюю девушку
В Казани четвертые сутки идут поиски 19-летней девушки

Фото: открытые источники

В Казани ищут 19-летнюю Эльзу Серазетдинову. Она пропала еще 14 марта. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

У девушки следующие приметы: рост — 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие. Одежда: светлая куртка с капюшоном, бежевый спортивный костюм, белые кроссовки.

"Мы ведем работу по поиску совместно с правоохранительными органами. Поиск в информационном формате ведется непрерывно, но без организации штаба", — сказали в "ЛизаАлерт".

Если вы видели эту девушку или знаете другую полезную информацию, позвоните на горячую линию "ЛизыАлерт"8 800 700–54–52 либо в правоохранительные органы.

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