В Казани четверо взрослых и ребенок в кафе отравились гиросом: "Врачи сказали, трупным ядом"

В Казани в минувшие выходные семья из пяти человек отравилась после посещения одного из кафе на проспекте Ямашева. Отмечается, что все они ели блюдо из курицы - гирос.

Семья, как пишет "Татарстан 24", пришла в кафе отметить профессиональный праздник - День юриста.

После трапезы гиросом из курицы все члены семьи почувствовали себя плохо. Дома у них поднялась температура.

"Мы обратились в неотложку. Нам выдали больничные листы и поставили предварительный диагноз – острая кишечная инфекция. По заключению одного врача – отравление трупным ядом", - рассказала нам пострадавшая женщина.

По словам потерпевшей, они пытались говорить с руководством заведения, отправили им претензию, но ответа так и не получили. Также семья обратилась в Роспотребнадзор с просьбой провести в кафе проверку.

Ранее мы сообщали, что Лера Кудрявцева пожаловалась, что из-за СВО у нее отнялась половина лица.