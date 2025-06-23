Новости Казани
· 16+ · Анастасия Котенкова

В Казани цены на жилье в городе выросли в 2,4 раза за 5 лет

Кто не сможет позволить себе жилье в Казани в 2...

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За последние 5 лет цены на квартиры в Казани увеличились в 2,4 раза, что поставило город на пятое место среди российских миллионников по росту цен. В то время как средняя стоимость жилья по России выросла в 2,3 раза, в Казани она подскочила еще больше.

На данный момент самая дорогая квартира в Казани стоит 117,5 миллиона рублей, а самая дешевая — 3,5 миллиона. В среднем, цена квадратного метра в новостройках достигла 258,3 тысячи рублей.

С увеличением цен на жилье возросли и ставки на аренду, которые в последние месяцы поднялись на 10%. Средняя аренда жилья в Казани теперь составляет 40,5 тысячи рублей в месяц.

Высокие ставки по ипотеке (от 22%) и высокий уровень первоначальных взносов делают покупку квартиры доступной только для людей с высокими доходами. Например, для покупки двухкомнатной квартиры за 6,3 миллиона рублей потребуется ежемесячный платеж в 106 тысяч рублей и доход около 140 тысяч рублей.

Источник: inkazan

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