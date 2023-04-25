В Казани проведут ремонт в "Чаше"

В Казани "Чашу" ждет ремонт
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На портале государственных закупок появился тендер, который говорит о том, что "Чашу" в Казани ждет ремонт на целых 2,2 миллиона рублей.
Заказчиком выступила Дирекция парков и скверов столицы Татарстана. В техзадании к тендеру значатся общие работы - отбивка штукатурки, выравнивание, шпатлевка и покраска стен. Будут установлены новые металлические ограждения, приведут в порядок электрику.
Как отмечает "БО", пока точных сроков и дат начала и окончания ремонтных работ нет.
Учитывая, что сумма для такого крупного объекта совсем незначительная, вероятно, речь о косметическом ремонте. Он вряд ли потребует закрытия "Чаши" для посещения.