Новости Казани
· 16+ · Анастасия Шарова

В Казани частично ограничат движение на улице Аделя Кутуя

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Жителей Казани предупреждают об ограничениях: на улице Аделя Кутуя на десять дней ограничат движение транспорта из-за реконструкции водопровода.

По информации комитета внешнего благоустройства, в период с 5 по 15 декабря ограничат движение на участке от дома №71 до дома №93.

Ранее стало известно, что в Татарстане температура опустится до -13 градусов на первой неделе зимы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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