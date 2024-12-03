В Казани частично ограничат движение на улице Аделя Кутуя

Жителей Казани предупреждают об ограничениях: на улице Аделя Кутуя на десять дней ограничат движение транспорта из-за реконструкции водопровода.

По информации комитета внешнего благоустройства, в период с 5 по 15 декабря ограничат движение на участке от дома №71 до дома №93.

Ранее стало известно, что в Татарстане температура опустится до -13 градусов на первой неделе зимы.