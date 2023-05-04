В Казани Чайковым озерам присвоили статус особо охраняемых природных территорий

В Казани Чайковые озера признаны особо охраняемыми природными территориями. Такое постановление подписано в исполкоме столицы Татарстана.

Основанием для решения стало заключение Института развития города, в котором эксперты пришли к выводу, что озера следует признать территорией, особо охраняемой в масштабах местного значения.

Чайковые озера находятся в Ново-Савиновском районе за больницей № 7. Тут гнездуются колонии чаек. И тут, в зарослых тростника, каждый год выводится от 2 до 5 птенцов чаек в каждом из почти ста гнезд.

На Чайковом озере есть утки, певчие птицы. А малое Чайковое озеро по соседству - место кормления молодых чаек.

