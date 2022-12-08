В Казани бывший чиновник вышел против них же на пикет: "В Татарстане кругом коррупция!"

У Дома Правительства Татарстана на пикет вышел бывший коллега нынешних чиновников Рустем Баязитов. Он стоял на морозе с антикоррупционным плакатом, пишет 116.RU. Свои действия пояснил так:

"Ситуация такая, что вся система правительства в основном коррумпирована. И среди коррупционеров есть высокопоставленные служители закона, госслужащие, которые занимаются противоправной деятельностью. Они "прикарманивают" бюджетные деньги".

Пикетчик заявил, что некоторые чиновники в республике обналичивают бюджетные средства через подставные компании, он говорит, что у него есть доказательства, имена и названия компаний.

Баязитов рассказывает, что когда-то он и сам работал с этими людьми, поэтому схемы "обнала" ему известны хорошо. Более того, некоторые суммы, с его слов, проходили лично через его счета. Поэтому однажды после налоговой проверки его обвинили в неуплате налогов.

"Я вышел к президенту. Хочу, чтобы меня услышали, увидели. В Татарстане кругом коррупция, чиновники обналичивают деньги и обвиняют в этом совершенно посторонних людей. Добиться справедливости и правды нельзя, вот поэтому я здесь", — отметил пикетчик.

Ранее мы сообщали, что экс-главбуха Россельхознадзора Татарстана обвинили в особо крупном мошенничестве.