Экс-преподавательница КНИТУ-КХТИ предстанет перед судом в Казани за взятки от студентов

В Казани перед судом предстанет 43-летняя бывшая преподавательница Казанского национального исследовательского технологического университета, сообщили в республиканской прокуратуре.

На протяжении пяти лет с 2017 по 2021 год доцент кафедры экономики КНИТУ-КХТИ, как считают следователи, брала от студентов взятки за положительные оценки без соответствующей проверки уровня знаний. Получила она от 46 до 130 тысяч рублей. Летом прошлого года женщина была уволена.

Вину в получении взяток она признала. Решения суда женщина ждет под подпиской о невыезде, дело направлено в суд.

