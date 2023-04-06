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В Казани бывшая преподаватель из КНИТУ-КХТИ предстанет перед судом за оплаченные студентами положительные оценки

Экс-преподавательница КНИТУ-КХТИ предстанет перед судом в Казани за взятки от студентов
В Казани бывшая преподаватель из КНИТУ-КХТИ предстанет перед судом за оплаченные студентами положительные оценки

Фото: открытые источники

В Казани перед судом предстанет 43-летняя бывшая преподавательница Казанского национального исследовательского технологического университета, сообщили в республиканской прокуратуре.

На протяжении пяти лет с 2017 по 2021 год доцент кафедры экономики КНИТУ-КХТИ, как считают следователи, брала от студентов взятки за положительные оценки без соответствующей проверки уровня знаний. Получила она от 46 до 130 тысяч рублей. Летом прошлого года женщина была уволена.

Вину в получении взяток она признала. Решения суда женщина ждет под подпиской о невыезде, дело направлено в суд.

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