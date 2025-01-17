В Казани были задержаны 2 человека, подозреваемые в мошенничестве в ТЦ

В Казани сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двух граждан, подозреваемых в мошенничестве в одном из сетевых магазинов торгового центра на проспекте Победы. Это произошло после срабатывания кнопки тревожной сигнализации. Об этом prokazan рассказали в Росгвардии.

На вызов прибыли росгвардейцы, находившиеся на маршруте патрулирования. На месте охранник магазина объяснил, что двое молодых людей использовали весы самообслуживания, чтобы взвешивать дорогие товары, но в каталоге выбирали более дешевые позиции. Затем они оплачивали покупки на кассе, причинив магазину ущерб на сумму около 3 тысяч рублей.

Попытка выйти из торгового центра с товарами, приобретенными мошенническим способом, провалилась: кассир заметила обман и вызвала охрану, которая задействовала тревожную кнопку.

Подозреваемых, обоим по 21 году, задержали у выхода из магазина и передали полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).