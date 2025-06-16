В Казани будут запущены бесплатные шаттлы до площадок «Сабантуя»

21 июня жители и гости Казани смогут воспользоваться бесплатными шаттлами и общественным транспортом для того, чтобы добраться до трех площадок «Сабантуя». Об этом сообщил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов на пресс-конференции в «Татар-информе».

Он пригласил всех казанцев и гостей города использовать общественный транспорт для поездок на «Сабантуй». Специальные автобусные маршруты будут отправляться от станций метро «Проспект Победы», остановок «10 микрорайон» и концертного зала Филармонии на улице Павлюхина, а также обеспечат транспортировку до Березовой рощи в поселке Мирный. Кроме того, до поселка можно добраться и на электричке.

Абзалов добавил, что в районе поселка Мирный будет изменено движение: по Фермскому шоссе и улице Братьев Баталовых организуют одностороннее движение, что обеспечит безопасность пешеходов.

Для тех, кто хочет посетить озеро Лебяжье, будет организован бесплатный шаттл от остановки общественного транспорта «Жилой массив Ремплер», а до Дербышек шаттлы будут курсировать от парковки НИИ Турбокомпрессор на улице Сибирский тракт и от парковки ТЦ «МЕГА».

Ранее указ о проведении «Сабантуя» подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Источник: Татар-информ.