В Казани будут выбраны красавицы для участия в конкурсе "Краса Татарстана-2023"

В Казани выберут самых эффектных девушек для участие в конкурсе "Краса Татарстана-2023"

16 апреля в Казани состоится кастинг конкурса "Краса Татарстана-2023". На него приглашают девушек из всех уголков республики. Главное условие - возраст претенденток: он должен быть в пределах от 15 до 25 лет.

При себе девушка должна иметь черный купальник и туфли.

Проведут кастинг в 12:00 по адресу: Декабристов, 96. Финал конкурса состоится 4 мая. Те, кто победят на республиканском конкурсе, отправятся представлять родную республику на федеральном конкурсе "Краса России-2023".