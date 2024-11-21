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В Казани появится награда за развитие физкультуры и спорта

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В столице Татарстана планируют учредить почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». В настоящее время проект постановления исполкома проходит этап антикоррупционной экспертизы, которая завершится 26 ноября.

Награда станет официальным признанием заслуг россиян, внесших значительный вклад в развитие спорта и физкультуры на территории Казани. Новый почетный знак будет свидетельством признания профессиональных достижений, трудового вклада и высокого мастерства.

Кандидатами на получение награды станут не только спортсмены, но и руководители, сотрудники спортивных организаций, ветераны спорта, коллективы учреждений физической культуры и даже отдельные граждане, чей труд и деятельность способствовали развитию спортивной жизни Казани. Для номинации потребуется стаж работы в сфере не менее 10 лет, а также не менее трех лет работы в организации, выдвигающей кандидата, за исключением особых случаев.

Сам знак выполнен в виде круглой медали из латуни с зелёной эмалью. Центральное место на медали займёт герб Казани, окружённый надписью: «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в г. Казани». Украшением станет рельефный орнамент из лавровых ветвей, а в нижней части — лента с надписью «Почетный знак». Колодка медали будет дополнена объёмной надписью «Спортивная Казань».

Помимо символического значения, эта награда станет стимулом для повышения статуса спорта и физической культуры в регионе. Она подчеркнет значимость усилий, направленных на улучшение спортивной инфраструктуры и популяризацию активного образа жизни среди жителей Казани.

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