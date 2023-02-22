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В Казани будут изъяты участки с домами для реконструкции Горьковского шоссе

В Казани планируется изъять участки с домами для реконструкции Горьковского шоссе
В Казани будут изъяты участки с домами для реконструкции Горьковского шоссе

Фото: kazan.aif.ru

Власти Казани планируют изъять еще несколько земельных участков с жилыми домами и торговыми объектами для реконструкции Горьковского шоссе. Это следует из постановления, размещенного в сборнике электронных документов мэрии столицы Татарстана.

Так, в Кировском районе будут выкуплены участки с жилыми домами на улице Залесной (дома № 87 а, 100 и 102, участки № 98 и 99/1), а также на улице Алеутской, 4.

Правообладателям участков рекомендовали заключить в Комитете земельных и имущественных отношений исполкома соглашения об изъятии принадлежащих им земельных участков.

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