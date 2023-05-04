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В Казани будут демонтированы незаконно установленные шлагбаумы и охранные будки

В Казани демонтируют незаконно установленные шлагбаумы и охранные будки
В Казани будут демонтированы незаконно установленные шлагбаумы и охранные будки

Фото: открытые источники

В Казани в двух районах - Ново-Савиновском и Авиастроительно - будут демонтированы незаконно установленные шлагбаумы и охранные будки. Постановление подписано и опубликовано в сборнике документов на сайте мэрии.

В частности, речь идет о трех шлагбаумах - на проспекте Ямашева, 73, на улице Гаврилова, 20Б и на улице Академика Лаврентьева, 11 А.

Также планирует убрать самовольно установленные металлические столбики на Короленко, 67А, нелегальное ограждение на Фатыха Амирхана, 78. Снесут и деревянный объект с терассой на Камчатской, 101.

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