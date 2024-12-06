Новости Казани
· 16+ · Анастасия Шарова

В Казани будут бороться с излишествами в благоустройстве парков

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В Казани активно обсуждают, как именно генеральный план повлияет на экологическую инфраструктуру города. Об этом сообщает «Бизнес Онлайн».

В институте территориального планирования Татарстана уже рассматривали основные проблемы и предложения. Специалисты выявили нехватку кадров и питомников в республике. Также необходимо оптимизировать строительство парков, чтобы снизить затраты.

В Казанской агломерации происходит ухудшение состояния природных экосистем, что отрицательно влияет на окружающую среду. Это происходит из-за сокращения зелёных территорий, неэффективной переработки отходов, медленного внедрения современных технологий и экологичных методов производства.

Специалисты обратили внимание на то, что в Татарстане, включая Казань, озеленение распределено неравномерно. В частности, в Ново-Савиновском, Авиастроительном и Советском районах не хватает парков и скверов.

В Институте территориального планирования Республики Татарстан предлагают создать 250 гектаров питомников в регионе и Казанской агломерации, чтобы обеспечить местных жителей и компании посадочным материалом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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