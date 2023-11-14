В Казани буду судить мужчину по обвинению в смертельной драке на Советской площади

В Казани будут судить мужчину, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. В республиканском Следкоме пояснили, что вечером 7 сентября 370летний местный житель был с компанией на Советской площади. В процессе возличний начался конфликт между посторонним мужчиной и его знакомой. Фигурант вмешался.

Он перебросил потерпевшего через себя и несколько раз ударил руками и ногами. Мужчина ударился головой о землю, был доставлен в больницу, но там умер.

Дело закончили расследовать и направили в суд.

