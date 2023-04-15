В Казани на время ограничат движение всех видов транспорта на участке улицы Гвардейской

В Казани будет временно ограничено движение всех видов транспорта на участке Гвардейской
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С 18 апреля в Казани введут временный запрет на движение всех видов транспорта на участке улицы Гвардейской, постановление об этом подписано в исполкоме столицы Татарстана, сообщает пресс-служба мэрии.
Запрет будет действовать до 2 мая.
Согласно постановлению, полностью закрывается местный проезд у здания № 56-А на Гвардейской. Тут будут осуществляться работы по выносу сетей ливневой канализации, говорится в документе.