В Казани на время ограничат движение всех видов транспорта на участке улицы Гвардейской

С 18 апреля в Казани введут временный запрет на движение всех видов транспорта на участке улицы Гвардейской, постановление об этом подписано в исполкоме столицы Татарстана, сообщает пресс-служба мэрии.

Запрет будет действовать до 2 мая.

Согласно постановлению, полностью закрывается местный проезд у здания № 56-А на Гвардейской. Тут будут осуществляться работы по выносу сетей ливневой канализации, говорится в документе.

