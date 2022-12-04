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В Казани будет временно ограничено движение по улице Блюхера

В Казани будет временно ограничено движение по улице Блюхера

Фото: gorod3466.ru

В Казани на две недели будет временно ограничено движение по улице Блюхера, сообщили в мэрии столицы Татарстана.

Ограничение движения вводится по дороге возле дома №4 по ул. Блюхера. Оно будет действовать с 7 по 22 декабря, в течение двух недель.

Ограничение движения связано со строительством водопровода и хозяйственно-бытовой канализации.

Для проезда с 6 по 23 декабря закроют и проезжую часть возле дома №85 по улице Короленко. Перекрытый участок дороги находится в Ново-Савиновском районе Казани между улицами Восстания и Гагарина.

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