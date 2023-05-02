В Казани решили увеличить скоростной режим на Мамадышском тракте и улице Залесной с 3 мая

В Казани будет увеличен скоростной режим на Мамадышском тракте и улице Залесной
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В столице Татарстана приняли решение увеличить скоростной режим на Мамадышском тракте и улице Залесной.
С 3 мая, со среды, максимальная разрешенная скорость на этих участках станет равна 80 километрам в час, проинформировали в пресс-службе мэрии Казани.
В мэрии столицы Татарстана пояснили, что такое изменение позволить увеличить пропускную способность магистралей на участках, где нет пешеходных переходов на одном уровне. Новый режим, подчеркнули в мэрии, будет действовать вплоть до ухудшения дорожных условий.