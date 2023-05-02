В Казани решили увеличить скоростной режим на Мамадышском тракте и улице Залесной с 3 мая

В столице Татарстана приняли решение увеличить скоростной режим на Мамадышском тракте и улице Залесной.

С 3 мая, со среды, максимальная разрешенная скорость на этих участках станет равна 80 километрам в час, проинформировали в пресс-службе мэрии Казани.

В мэрии столицы Татарстана пояснили, что такое изменение позволить увеличить пропускную способность магистралей на участках, где нет пешеходных переходов на одном уровне. Новый режим, подчеркнули в мэрии, будет действовать вплоть до ухудшения дорожных условий.

