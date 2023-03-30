В Казани будет построена новая автодорога на улице Алексея Козина

В Ново-Савиновском районе Казани планируется построить новую автодорогу на улице Алексея Козина. Из республиканского бюджета на разработку проекта и необходимой документации планируется выделить 19,4 миллиона рублей, сообщается на портале государственных закупок. Соответствующий тендер уже размещен.

Согласно требованиям техзадания тендера, дорога в длину будет 1,7 киломатре, ширина ее составит 24,5 метра. Но эти значения - не окончательные, в процессе разработки документации параметры могут поменяться. Число полос составит от 2 до 4.

Подрядчик должен быть определен до 20 апреля 2023 года. А проект новой автодороги должен быть готов не позднее 20 сентября текущего года.