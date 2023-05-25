В Казани будет открыт дилерский центр китайского премиального автобренда Hongqi

В конце июня в столице Татарстана будет открыт дилерский центр премиального автобренда из КНР Hongqi (входит в концерн FAW), информирует ТАСС.

В конце июня в РФ откроют 12 салонов. Первые - в Москве и Петербурге. Далее будут открыты салоны в Казани, Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

В самом начале работы в салонах будут представлены две модели: седан Hongqi H9 и электрический внедорожник Hongqi E-HS9. Но уже в первый месяц работы обещают представить еще и полноприводный внедорожник Hongqi HS5 и седан Hongqi H5 New.

