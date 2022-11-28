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В Казани будет открыт центр проживания детей с психическими расстройствами

В Казани будет открыт центр проживания детей с психическими расстройствами

Фото: centralelectoral-pruebas.ine.mx

В декабре текущего года в Казани откроют первый в столице Татарстана центр проживания детей с психическими расстройствами. Он расположился на улице Агрызской, об этом в рамках "делового понедельника" собщил начальник управления жилищной политики Ренат Шамсутдинов.

В центре станут ить выпускники дома-интерната в Дербышках. Совместное проживание, считают специалисты, поможет им овладеть бытовыми навыками, интереснее проводить досуг. Первые жильцы смогут заселиться уже к Новому году.

"Адаптированные квартиры — еще одно новое явление в нашей жизни, это очень важно для детей-сирот, которые свое детство провели в детском доме, интернате. Тем более, если речь идет о детях с ментальными нарушениями. Элементарные навыки ухода за собой, умение организовать простейший быт — для них это жизненно важные вопросы. Есть общественные организации, которые готовы подключиться к этой работе вместе с нами", — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

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