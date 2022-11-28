В Казани будет открыт центр проживания детей с психическими расстройствами

В декабре текущего года в Казани откроют первый в столице Татарстана центр проживания детей с психическими расстройствами. Он расположился на улице Агрызской, об этом в рамках "делового понедельника" собщил начальник управления жилищной политики Ренат Шамсутдинов.

В центре станут ить выпускники дома-интерната в Дербышках. Совместное проживание, считают специалисты, поможет им овладеть бытовыми навыками, интереснее проводить досуг. Первые жильцы смогут заселиться уже к Новому году.