В Казани будет открыт центр проживания детей с психическими расстройствами
Фото: centralelectoral-pruebas.ine.mx
В декабре текущего года в Казани откроют первый в столице Татарстана центр проживания детей с психическими расстройствами. Он расположился на улице Агрызской, об этом в рамках "делового понедельника" собщил начальник управления жилищной политики Ренат Шамсутдинов.
В центре станут ить выпускники дома-интерната в Дербышках. Совместное проживание, считают специалисты, поможет им овладеть бытовыми навыками, интереснее проводить досуг. Первые жильцы смогут заселиться уже к Новому году.
"Адаптированные квартиры — еще одно новое явление в нашей жизни, это очень важно для детей-сирот, которые свое детство провели в детском доме, интернате. Тем более, если речь идет о детях с ментальными нарушениями. Элементарные навыки ухода за собой, умение организовать простейший быт — для них это жизненно важные вопросы. Есть общественные организации, которые готовы подключиться к этой работе вместе с нами", — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.