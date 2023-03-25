В Казани больше недели ищут мужчину, который пропал и не выходит на связь с родными

В Казани больше недели разыскивают пропавшего 32-летнего мужчину

В Казани уже более недели идут активные поиски пропавшего 32-летнего мужчины. Артур Вагапов не выходит на связь с родственниками с 17 марта, сообщили волонтеры татарстанского отделения поискового отряда "Лиза Алерт".

Рост пропавшего Артура 176 см, волосы черные, нормального телосложения, глаза карие. Был одет в черную куртку, зеленые брюки, на ногах черные сапоги.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить на горячую линию: 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный).