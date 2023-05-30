В Казани предпринимателю незаконно выдали часть озера Кабан

В Казани предприниматель незаконно получил в свое распоряжение часть акватории озера Кабан, об этом информирует Казанская межрайонная природоохранная прокуратура.

При разбирательстве стало известно, что сотрудники Минэкологии республики нарушили правила подготовки и заключения договора водопользования. Без согласования с уполномоченными органами условий использования озера предоставили предпринимателю то, что он просил.

Министерству экологии вынесено прокурорское представление, сейчас оно находится на рассмотрении.

