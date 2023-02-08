В Казани безбилетникам в общественном транспорте начали раздавать морковь

В Казани безбилетникам в троллейбусах и трамваях начали раздавать морковь, чтобы пристыдить их. Об этом пишет телеграм-канал "Подъём".

Пресс-секретарь транспортной компании "Метроэлектротранс" Марина Власова рассказала, что отзывы о флешмобе у пассажиров положительные, компания надеется, что акцию поддержат и другие российские города, внедряя подобное в своем транспорте.

"Это спонтанно мы с контрольно–ревизионным отделом решили, чтобы немножко и смех и грех был, чтобы к совести призвать безбилетников. И самое интересное – даже те, кого поймали, оплатили проезд", - сказала она.

Закуплено было 10 килограммов моркови.