В Казани "Бессмертный полк" в 2023 году проведут в новом формате

В Казани "Бессмертный полк-2023" проведут в новом формате

В 2023 году из соображений безопасности любимая в народе акция "Бессмертный полк" не состоится в привычном формате - с массовым шествием. Но ее проведут в ином формате, проинформировал руководитель Управления культуры Казани Азат Абзалов.

"Пешего прохождения колонны не состоится, однако каждый желающий сможет развесить портрет своего героя на одежде, значке, автомобиле, а также разместить информацию на сайте "Бессмертный полк" ПолкРФ.ру", – сообщил он.

Помимо этого, отметил Абзалов, казанцы, как и в предыдущие "ковидные" годы, смогут принять участие в уже полюбившихся акциях "Флаги РФ", "Окна Победы" и "Парад у дома ветарана".

Логической и мощной точкой в акциях станет объезд на исторической технике, который состоится 8 мая.

Военные от танкового училища на боевой технике проедут по казанским улицам с песнями.

