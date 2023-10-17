В Казани башню Сююмбике ждут противоаварийные работы

Казанскую башню Сююмбике ожидают противоаварийные работы. Об этом сообщил глава Комитета Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Ранее на башне фиксировали разрушения кирпичной кладки, сейчас такой угрозы нет. Реставрационные работы проводят этапами. Сначала - противоаварийные мероприятия, потом - она станет доступной для туристов.

По словам Гущина, безопасность оценивали в том числе и при помощи лазера. Можно сказать смело, что сохранности башни сейчас ничего не угрожает.

