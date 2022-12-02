В Казани автомобиль перевернулся на крышу после ДТП с фургоном: есть пострадавшие
Фото: Татарстан-24
Накануне поздно вечером в Казани на улице Ямашева в серьезной дорожной аварии пострадали два человека. Все случилось напротив бассейна "Оргсинтез".
В ОГИБДД Казани отметили, что 50-летний водитель фургона "ГАЗель" при перестроении не уступил дорогу "Ладе".
Легковушку от удара откинуло на трамвайные пути, где машина перевернулась на крышу.
"В результате столкновения 22-летняя девушка-водитель и 18-летний пассажир "Лады" с травмами различной степени тяжести госпитализированы", – говорится в сообщении ГИБДД.