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В Казани автобус разбил стекло троллейбусу №3

Люди внутри были очень напуганы

Казань на максималках

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В телеграм-канале "Казань на максималках" появилась информация о том, что около остановки на улице Сахарова автобус влетел боковым зеркалом в троллейбус №3. В результате, у общественного транспорта теперь разбито стекло, люди внутри были очень напуганы.

По предварительным данным, никто не травмировался.

Ранее мы писали о том, что в Альметьевском районе поезд снёс машину.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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