В Казани автобус разбил стекло троллейбусу №3
Казань на максималках
В телеграм-канале "Казань на максималках" появилась информация о том, что около остановки на улице Сахарова автобус влетел боковым зеркалом в троллейбус №3. В результате, у общественного транспорта теперь разбито стекло, люди внутри были очень напуганы.
По предварительным данным, никто не травмировался.
Ранее мы писали о том, что в Альметьевском районе поезд снёс машину.
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