В Казани автобус разбил стекло троллейбусу №3

В телеграм-канале "Казань на максималках" появилась информация о том, что около остановки на улице Сахарова автобус влетел боковым зеркалом в троллейбус №3. В результате, у общественного транспорта теперь разбито стекло, люди внутри были очень напуганы.

По предварительным данным, никто не травмировался.

Ранее мы писали о том, что в Альметьевском районе поезд снёс машину.