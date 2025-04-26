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В Казани арестован молодой человек за оправдание теракта в "Крокус Сити Холле"

Вахитовский суд Казани отправил в СИЗО 21-летне...

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Вахитовский суд Казани отправил в СИЗО 21-летнего местного жителя за публичное оправдание терроризма в интернете. Об этом сообщает пресс-служба суда агентству «Татар-информ».

По версии следствия, в марте 2024 года обвиняемый в одном из Telegram-чатов, обращаясь к широкой аудитории, начал оправдывать действия террористов, устроивших нападение в "Крокус Сити Холле" — трагедию, которая произошла 22 марта 2024 года.

Как установило психолингвистическое исследование, его высказывания содержали признаки оправдания насильственных и разрушительных действий, связанных с массовым расстрелом людей, признанным террористическим актом.

С учётом тяжести обвинения и риска того, что молодой человек может скрыться от следствия, суд постановил заключить его под стражу на два месяца.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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