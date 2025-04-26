В Казани арестован молодой человек за оправдание теракта в "Крокус Сити Холле"
Pro Город
Вахитовский суд Казани отправил в СИЗО 21-летнего местного жителя за публичное оправдание терроризма в интернете. Об этом сообщает пресс-служба суда агентству «Татар-информ».
По версии следствия, в марте 2024 года обвиняемый в одном из Telegram-чатов, обращаясь к широкой аудитории, начал оправдывать действия террористов, устроивших нападение в "Крокус Сити Холле" — трагедию, которая произошла 22 марта 2024 года.
Как установило психолингвистическое исследование, его высказывания содержали признаки оправдания насильственных и разрушительных действий, связанных с массовым расстрелом людей, признанным террористическим актом.
С учётом тяжести обвинения и риска того, что молодой человек может скрыться от следствия, суд постановил заключить его под стражу на два месяца.
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