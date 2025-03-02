В Казани аренда квартир-студий подорожала на 26,5% за год

За последний год стоимость аренды квартир-студий в Казани увеличилась на 26,5%, достигнув 27,1 тыс. рублей в месяц. В Москве рост составил 26,4%, а средняя ставка аренды – 53,6 тыс. рублей. Такие данные приводит портал «Мир квартир».

Где аренда подорожала сильнее всего?

Максимальный рост цен на студии зафиксирован в:

Чите (+86,4%),

Твери (+75,4%),

Новокузнецке (+71,6%),

Курске (+64,1%),

Череповце (+62,4%).

Наименьший рост показали:

Чебоксары (+5,9%),

Владивосток (+6,8%),

Белгород (+8%),

Тюмень (+8,3%),

Краснодар (+9,8%).

В Московской области аренда студий подорожала на 32,3% (до 33,3 тыс. рублей), а в Санкт-Петербурге – на 17,6% (до 32,4 тыс. рублей).

Почему цены растут?

По словам гендиректора «Мир квартир» Павла Луценко, стоимость небольших квартир выросла так же, как и аренда стандартных однокомнатных. Несмотря на более доступную цену, такие объекты подходят не всем.

При этом предложение на рынке увеличилось на 75%. Многие владельцы студий, купленных ранее в новостройках, не могут продать их по желаемой цене из-за высокой стоимости ипотеки, поэтому предпочитают сдавать в аренду.

Эксперты ожидают дальнейшего роста цен, но более умеренными темпами – основной скачок уже произошел.