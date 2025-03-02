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В Казани аренда квартир-студий подорожала на 26,5% за год

За последний год стоимость аренды квартир-студи...

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За последний год стоимость аренды квартир-студий в Казани увеличилась на 26,5%, достигнув 27,1 тыс. рублей в месяц. В Москве рост составил 26,4%, а средняя ставка аренды – 53,6 тыс. рублей. Такие данные приводит портал «Мир квартир».

Где аренда подорожала сильнее всего?

Максимальный рост цен на студии зафиксирован в:

  • Чите (+86,4%),
  • Твери (+75,4%),
  • Новокузнецке (+71,6%),
  • Курске (+64,1%),
  • Череповце (+62,4%).

Наименьший рост показали:

  • Чебоксары (+5,9%),
  • Владивосток (+6,8%),
  • Белгород (+8%),
  • Тюмень (+8,3%),
  • Краснодар (+9,8%).

В Московской области аренда студий подорожала на 32,3% (до 33,3 тыс. рублей), а в Санкт-Петербурге – на 17,6% (до 32,4 тыс. рублей).

Почему цены растут?

По словам гендиректора «Мир квартир» Павла Луценко, стоимость небольших квартир выросла так же, как и аренда стандартных однокомнатных. Несмотря на более доступную цену, такие объекты подходят не всем.

При этом предложение на рынке увеличилось на 75%. Многие владельцы студий, купленных ранее в новостройках, не могут продать их по желаемой цене из-за высокой стоимости ипотеки, поэтому предпочитают сдавать в аренду.

Эксперты ожидают дальнейшего роста цен, но более умеренными темпами – основной скачок уже произошел.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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