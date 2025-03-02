В Казани аренда квартир-студий подорожала на 26,5% за год
За последний год стоимость аренды квартир-студий в Казани увеличилась на 26,5%, достигнув 27,1 тыс. рублей в месяц. В Москве рост составил 26,4%, а средняя ставка аренды – 53,6 тыс. рублей. Такие данные приводит портал «Мир квартир».
Где аренда подорожала сильнее всего?
Максимальный рост цен на студии зафиксирован в:
- Чите (+86,4%),
- Твери (+75,4%),
- Новокузнецке (+71,6%),
- Курске (+64,1%),
- Череповце (+62,4%).
Наименьший рост показали:
- Чебоксары (+5,9%),
- Владивосток (+6,8%),
- Белгород (+8%),
- Тюмень (+8,3%),
- Краснодар (+9,8%).
В Московской области аренда студий подорожала на 32,3% (до 33,3 тыс. рублей), а в Санкт-Петербурге – на 17,6% (до 32,4 тыс. рублей).
Почему цены растут?
По словам гендиректора «Мир квартир» Павла Луценко, стоимость небольших квартир выросла так же, как и аренда стандартных однокомнатных. Несмотря на более доступную цену, такие объекты подходят не всем.
При этом предложение на рынке увеличилось на 75%. Многие владельцы студий, купленных ранее в новостройках, не могут продать их по желаемой цене из-за высокой стоимости ипотеки, поэтому предпочитают сдавать в аренду.
Эксперты ожидают дальнейшего роста цен, но более умеренными темпами – основной скачок уже произошел.
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