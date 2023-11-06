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В Казани алкоголик в рехабе взял в заложницы медсестру, угрожая ей ручкой

В Казани алкоголик в рехабе взял в заложницы медсестру, угрожая ей ручкой

Фото: социальные сети

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В Казани пациент наркодиспансера взял в заложницы медицинскую сестру, угрожая ей шариковой ручкой. Он потребовал, чтобы она вывезла его из клиники, обещая в противном случае проткнуть ей ручкой горло.

Завотделением пришлось вывезти шантажиста из больницы на личном авто, пишет SHOT.

О пациенте известно, что это 44-летний мужчины, который уже несколько дней лечится от алкогольной зависимости. Предполагается, что желание принять на грудь у него победило здравый смысл.
Завотделением вместе с медсестрой-заложницей доставили пациента по указанному им адресу. Там мужчина вышел и выволок за собой медсестру, но его приняли полицейские.

Возбуждено дело о захвате заложника. Дебоширу грозит до 15 лет колонии.

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