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В Казани аквапарк Baryonix перенес свое открытие из-за затянувшихся подготовительных работ

В Казани аквапарк Baryonix перенес дату открытия из-за затянувшихся подготовительных работ
В Казани аквапарк Baryonix перенес свое открытие из-за затянувшихся подготовительных работ

Фото: открытые источники

Аквапарк Baryonix в Казани после полугодовых работ должен был открыться 15 апреля, но собственник помещений не успел доделать ремонт кровли, а потому открытие аквапарка несколько сдвигается.

Представители Baryonix в своём Telegram-канале проинформировали, что в данный момент рабочие меняют остекление фасада здания и зенитный фонарь.

Работы должны завершиться к концу апреля, а потом потребуется еще около 10 суток на подготовку к открытию. Предположительно, открыть аквапарк обещают к 10 мая.

Несмотря на это, абонементы в Baryonix со скидкой в продаже уже с середины апреля. Все абонементы, которые действовали по состоянию на 5 декабря прошлого года, будут действовать еще 5 месяцев и 5 дней.

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