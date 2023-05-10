В Казани аквапарк Baryonix повторно перенес сроки своего открытия

В Казани уже во второй раз аквапарк Baryonix перенес сроки своего открытия. Ремонт в развлекательном заведении длится уже более полугода и пока не завершен, отметили в администрации Baryonix.

Ремонтные работы почти завершены, но сейчас идет чистка бассейнов аквапарка. В срок завершить всю подготовку не удалось, а потому открытие с 10 мая перенесли на срок от 15 до 20 мая.

Первоначально аквапарк хотели открыть в середине апреля.