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В Казани активисты требуют отменить концерт оскандалившегося певца Филиппа Киркорова

Активисты потребовали отмены концерта Филиппа Киркорова в Казани
В Казани активисты требуют отменить концерт оскандалившегося певца Филиппа Киркорова

Фото: 9111.ru

В Казани активист Дмитрий Бердников, глава общественного движения "Против преступлености и беззакония", требует отменить концерт оскандалившегося певца Филиппа Киркорова в столице Татарстана.
С соответствующей просьбой Бердников обратился к Раису Татарстана Рустаму Минниханову, попросив оказать содействие.

Согласно афишам, висящим в городе, выступление запланировано 25 февраля в Kazan Expo.

Бердников напомнил, что во время концерта в честь своего 55-летия певец бегал по христианскому кресту. Эта выходка возмутила и РПЦ, и общественность, говорили также о вероятности возбуждения уголовного дела в отношении Филиппа Бедросовича.

Бердников также упомянул, что Киркоров в одном из своих выступлений в Казани оскорбил директора театра оперы и балета, называя его "маленьким, черным татарином-неврастеником".

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