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В Казани аэропорт перешел на зимнее расписание рейсов

В Казани аэропорт перешел на зимнее расписание рейсов

Фото: социальные сети

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Международный аэропорт Казань перешел на зимний режим работы, действовать он будет до 30 марта 2024 года включительно. В этот период будут действовать около 40 внутренних направлений.

Из Казани можно будет летать в Москвы и Петербург, в Сочи, Владикавказ, Грозный, Махачкалу, Красноярск, Иркутск, Калининград, Минводы, Новокузнецк, Томск, Горно-Алтайск.

Среди направлений международных, планируется возобновить полеты в Пхукет. А скоро стартует полетная программа на Шри-Ланку.

Из Казани зимой можно летать в Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Анталью, Стамбул, Дубай, Шарджу, Белград, Кутаиси, Самарканд и в иные города за пределами РФ.

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